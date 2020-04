Amsterdam sluit zich aan bij de oproep van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten die compensatie wil vanwege de coronacrisis. Dat zegt D66-wethouder Victor Everhardt (Financiën) in gesprek met AT5.

Everhardt vreest dat de gemeente de komende tijd moet bezuinigen om de begroting sluitend te krijgen, als het stadsbestuur geen financiële hulp krijgt van de overheid. "De financiële puzzel gaat heel erg lastig worden om te leggen, want we komen geld tekort", aldus Everhardt.

De stad geeft momenteel miljoenen euro's noodsteun aan ondernemers en zelfstandigen om te voorkomen dat die failliet gaan door de coronacrisis. Tegelijkertijd dalen de inkomsten uit onder meer belastingen.

"Het Rijk kan de schulden laten oplopen als het gaat om miljardensteun. Wij hebben toch een begroting die aan het eind van het jaar gewoon op nul moet sluiten."



Volgens Everhardt is de 50 miljoen euro die het college opzij legde voor een noodfonds niet het eindstation. "Er bestaan geen heilige huisjes. We gaan ook kijken naar onze eigen prioriteiten. En ja, we zitten ook om tafel bij het Rijk om te zeggen: jongens in die herstelfase moeten we ook blijven investeren, want dat heeft onze stad en ons land nodig."

