Raadslid Anton van Schijndel is uit de Amsterdamse fractie van Forum voor Democratie gezet. Volgens fractievoorzitter Annabel Nanninga opereerde hij "conflictueus en solistisch".

De zestigjarige Van Schijndel, die eerder Tweede Kamer-lid was voor de VVD, behoudt zijn zetel in de gemeenteraad en zal dus als eenmansfractie verder gaan. "Wij betreuren deze gang van zaken ten diepste. Van Schijndels positie binnen onze fractie was echter niet te handhaven", laat Nanninga weten in een persbericht.

Volgens Nanninga was de betrokkenheid van Van Schijndel vrijwel nihil. "Het maken en houden van afspraken bleek keer op keer onmogelijk. De grens is bereikt toen Van Schijndel herhaaldelijk een vertrouwensbreuk veroorzaakte door zonder overleg andere fracties en de pers te benaderen met standpunten buiten zijn portefeuille die ook nog eens strijdig zijn met die van de fractie."

Van Schijndel zegt donderdag tegen Het Parool dat hij te weinig ruimte kreeg om zijn standpunten naar voren te brengen. Een meningsverschil over de aanpak van het coronavirus zou volgens hem de reden voor de breuk zijn geweest.

Nanninga heeft Van Schijndel gevraagd zijn zetel terug te geven aan de partij, maar dat wilde hij niet doen. Ze hoopt dat Forum voor Democratie, dat nu twee zetels heeft in plaats van drie, het werk voor de Amsterdamse kiezers ongehinderd kan voortzetten.