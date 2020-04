Eén of meerdere personen hebben woensdag een motor gestolen bij het Amsterdam UMC, locatie AMC. De motor is van een arts die werkzaam is in het ziekenhuis.

De arts zette zijn motor om 7.00 uur bij de personeelsingang neer, waar meerdere motoren stonden. Toen hij na zijn werkdag om 16.30 uur terugkwam, bleek de motor gestolen.

De arts noemt de diefstal in gesprek met AT5 "heel zorgelijk". "Voor mij maakt het financieel niet veel uit, maar als mijn motor gestolen wordt, dan wordt er vast ook van andere hulpverleners gestolen. Mensen lopen vanwege het coronavirus op hun tandvlees en werken zich helemaal uit de naad."

De arts heeft een advertentie op Marktplaats geplaatst, in de hoop dat de motor wordt teruggevonden. Hij looft 100 euro uit voor de tip die leidt tot de terugkeer van de motor. "Iedereen staat hier hard te werken. Je probeert te doen wat mogelijk is en het kleine beetje vertrouwen in de mensheid raak je zo kwijt", besluit hij.

De arts heeft aangifte gedaan bij de politie.