Amsterdammers hoeven hun plastic afval vanaf 2021 niet meer te scheiden. De oranje containers verdwijnen uit het straatbeeld, zo kondigt het stadsbestuur donderdag aan.

De scheidingsinstallatie van Afval Energie Bedrijf (AEB) levert volgens de wethouders meer milieuwinst op dan het scheiden door Amsterdammers thuis. De machine haalt veel meer plastics uit het vuilnis. Dat betekent dat Amsterdammers hun plastic afval weer in de 'gewone' prullenbak mogen gooien.

Inwoners van de stad moeten wel hun groente-, fruit- en tuinafval (gft) gaan scheiden. Die containers staan er niet allemaal in één keer. De nieuwe afvalinzameling wordt wijk voor wijk mogelijk gemaakt.

Ook worden de komende jaren 350 extra glas- en papiercontainers geplaatst en komen er containers met extra brede openingen, waarin dozen van online bestelde pakketjes gegooid kunnen worden.

De nieuwe afvalinzamelingsplannen staan in het uitvoeringsprogramma Afval en Grondstoffen. De verwachting is dat de gemeenteraad in september een definitief besluit neemt over het programma.