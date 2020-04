Amsterdam

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft maatregelen voor het paasweekend afgekondigd. Net als vorig weekend geldt er een vaarverbod in de grachten en wordt de toegang tot parken en andere potentieel drukke plekken in de stad gemonitord. Daarnaast zijn er maatregelen getroffen in de strijd tegen grote groepen wielrenners en motorrijders.