Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft maatregelen voor het paasweekend afgekondigd. Net als vorig weekend geldt er een vaarverbod in de grachten en wordt de toegang tot parken en andere potentieel drukke plekken in de stad gemonitord. Daarnaast zijn er maatregelen getroffen in de strijd tegen grote groepen wielrenners en motorrijders.

Het vaarverbod geldt voor alle grachten in het centrum, inclusief het Wallengebied en de Amstel. Voor het overtreden van dit vaarverbod staat een boete van 390 euro.

Vorig weekend werd het vaarverbod ook al afgekondigd. Door het mooie weer bestond toen de vrees dat Amsterdammers massaal in hun bootjes zouden stappen, maar dat gebeurde uiteindelijk niet.

Verder wordt tijdens het paasweekend de toegang tot het Vondelpark beperkt. Vorig weekend gebeurde dat door alleen de hekken bij de Amstelveenseweg en de Stadhouderskade te openen.

Mocht het te druk worden in het park, dan kan besloten worden dat het Vondelpark helemaal afgesloten wordt. Datzelfde geldt voor het Oosterpark, het Erasmuspark en het Westerpark.

Motorrijders en wielrenners

De veiligheidsregio heeft ook besloten maatregelen te nemen tegen de vele motorrijders en wielrenners die er afgelopen weekend nog wel op uit trokken. De Rondehoep, een bekende motor- en wielrenroute ten zuiden van de stad, wordt afgesloten voor motorrijders.

Wielrenners mogen het rondje met maximaal twee personen rijden. Ook op andere populaire fietsroutes wordt er gecontroleerd en riskeren fietsers een boete als ze zich niet aan de regels houden.

Mensen die tijdens het paasweekend naar buiten willen, wordt gevraagd om in de buurt van hun woning te blijven, 1,5 meter afstand tot anderen te houden en met maximaal twee personen op pad te gaan.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.