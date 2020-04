Koningin Máxima heeft woensdagochtend een bezoek gebracht aan Hotel V aan het Nesplein in Amsterdam waar ze een gesprek had met meerdere vertegenwoordigers van hotel- en restaurantketens. De horecaondernemers informeerden haar over wat zij merken van de coronacrisis.

De koningin sprak in het hotel met de bedrijfstop van hotelgroep Accor Nederland, McDonald's Nederland, Hotel V en HMSHost International. Ook de voorzitter en algemeen directeur van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) waren bij het gesprek aanwezig.

Behalve de impact van de coronacrisis in de horecabranche werd ook ingegaan op de maatregelen voor horecaondernemers. Daarnaast bezocht de koningin een gesloten pub aan het Rokin om over de problemen waar horecagelegenheden tegenaan lopen te praten. Vaak vallen in hun geval alle inkomsten weg, terwijl de vaste lasten doorlopen.

KHN verwacht dat de kleinere horecagelegenheden hun vaste klanten weer snel terugkrijgen, terwijl hotelketens vooral afhankelijk zijn van de vraag van toeristen, evenementen en pakketreizen.

