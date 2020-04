Een 28-jarige man is woensdagochtend aangehouden op de Maassluisstraat in Amsterdam Nieuw-West omdat er in zijn voertuig een vuurwapen en politiekleding werd gevonden.

Rond 6.00 uur controleerden agenten de auto van de verdachte. In het voertuig zaten op dat moment meerdere personen. Toen de agenten hen aanspraken, renden ze weg.

De bestuurder van de auto kon worden aangehouden. Bij de doorzoeking van zijn auto, werd een vuurwapen aangetroffen. Zowel in de auto als op de vermoedelijke vluchtroute van de verdachte werd diverse kledingstukken gevonden die tot het politie-uniform behoren.

De politie onderzoekt de zaak en is op zoek naar de andere inzittenden van de auto.