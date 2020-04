De politierechter heeft dinsdagmiddag een 46-jarige man uit Ghana veroordeeld tot zes weken gevangenisstraf vanwege het bespugen van agenten bij een supermarkt aan de Celebesstraat in het Amsterdamse stadsdeel Oost.

Hij had eerst de manager van de supermarkt bedreigd. Toen twee agenten in wilden grijpen, bespuugde hij hen. Volgens de dienders had de man een bezweet gezicht en kwam er snot uit zijn neus.

De verdachte zou een van hen met opzet hebben bespuugd. In het andere geval sprak de man met consumptie, waardoor er speeksel in het gezicht van de agent kwam.

"Het is de vraag of spugen in deze tijd kan worden gekwalificeerd als bedreiging. Hij heeft niet gedreigd met het coronavirus", zei de officier van justitie. Hij benadrukte dat het algemeen bekend is dat het coronavirus via speeksel verspreid wordt en eiste daarom acht weken gevangenisstraf.

Man lijdt aan schizofrenie

De advocaat zei dat de man in het verleden meerdere keren opgenomen is geweest vanwege psychische klachten. "Hij lijdt aan schizofrenie. De situatie had niet mogen gebeuren, maar heeft toch te maken met wie meneer is. Hij was gewoon boos dat hij de winkel uit moest, want voor zijn gevoel was het onterecht. Dit is uit de hand gelopen, maar ik denk dat meneer zich daarvan bewust is."

De rechter oordeelde dat er sprake is van bedreiging met zware mishandeling "omdat agenten niet wisten of de man wel of niet besmet is". Van de zes weken gevangenisstraf wordt de tijd dat de man in voorarrest heeft gezeten afgetrokken.