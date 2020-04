Een pand aan de Stammerdijk in Diemen is maandag door de politie ontruimd. Er zaten krakers in van het vluchtelingencollectief We Are Here.

Volgens de politie is de ontruiming goed verlopen. De krakers zouden vrijwillig het pand hebben verlaten.

We Are Here-groepen trekken al jarenlang van kraakpand naar kraakpand. Het gaat hier doorgaans om asielzoekers die al zijn uitgeprocedeerd. Tijdens de coronacrisis is het lastiger voor dak- en thuislozen om onderdak te vinden. Wel is er een sporthal beschikbaar gesteld voor ongedocumenteerden.