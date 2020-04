Het tijdelijke vaarverbod in Amsterdam moet inwoners zondag van het water houden en zo verdere verspreiding van het coronavirus tegengaan. Wie zondag toch door de grachten vaart, riskeert een fikse boete.

Het vaarverbod geldt alleen voor zondag, maar kan eventueel verlengd worden als de gemeente dat nodig acht. Er mag zondag niet gevaren worden in het grachtengordelgebied van het centrum, inclusief de Amstel en het Wallengebied. Het vaarverbod is er alleen voor pleziervaart; beroepsvaart is wel toegestaan.

Mensen die toch besluiten het water op te gaan en zich begeven in het verboden gebied kunnen een boete van 390 euro krijgen. Buiten het gebied geldt het vaarverbod niet, maar toch raadt de gemeente mensen af om überhaupt het water op te gaan, zo staat op de website. Met vrienden of kennissen in een bootje stappen is ook niet toegestaan vanwege de coronamaatregelen.

Het water is niet de enige plek waar de maatregelen gelden. In grote parken in de stad wordt actief gemonitord om het aantal bezoekers beperkt te houden. Mocht het toch te druk worden in het Vondelpark, Oosterpark, Rembrandtpark, Noorderpark en Bloesempark, dan kunnen de parken afgesloten worden.

In het AT5-programma Het Verhoor zei hoofdcommissaris Frank Paauw zorgen te hebben over het zonnige weekend en dan met name de zondag. "We hebben een lijst gemaakt van mogelijke hotspots, plekken waarvan je weet dat het er druk gaat worden", zei hij. Die plekken worden zondag extra in de gaten gehouden en bij drukte zal worden opgetreden.

Eerder genomen maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus bleken niet altijd te worden nageleefd. Zo kwam er cameratoezicht rond drie voetbalpleintjes in de stad, omdat jongeren daar bleven rondhangen. In het Rembrandtpark werden politielinten van sporttoestellen verwijderd door mensen die ze toch wilden gebruiken.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.