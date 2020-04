De Belgische politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in de buurt van Antwerpen drie aanhoudingen verricht voor een overval die eerder die nacht plaatsvond op een lachgaskoerier in het Westelijk Havengebied in Amsterdam.

De drie verdachten overvielen de lachgaskoerier rond 2.45 uur op het Limmerick in Amsterdam onder bedreiging van een wapen. De koerier was op weg om lachgascilinders te verkopen. De verdachten vluchtten er na de overval vandoor in een voertuig met een Belgisch kenteken.

Niet veel later zagen agenten van de Landelijke Eenheid het voertuig rijden op de A16 in de buurt van de Belgische grens. In de buurt van Antwerpen konden Belgische agenten een interventie plegen. het voertuig werd gestopt en de drie inzittenden konden worden aangehouden.

In het voertuig werden onder meer lachgascilinders en goederen die vermoedelijk zijn gebruikt bij de overval aangetroffen. Alles is in beslag genomen voor verder onderzoek.

Het gaat om drie Belgen van 17, 23 en 24 jaar oud. Ze zitten momenteel vast en ze zullen worden onderzocht door de Amsterdamse politie.