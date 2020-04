Er hebben vrijdag en in de nacht van vrijdag op zaterdag twee overvallen op koeriers plaatsgevonden in Amsterdam. De eerste vond plaats op de Van Nijenrodeweg in Buitenveldert en de tweede vond plaats in het Westelijk Havengebied.

De eerste overval gebeurde vrijdagmiddag toen de koerier ergens geparkeerd stond. Twee mannen bedreigden het slachtoffer met een vuurwapen. Ze hebben iets buitgemaakt, maar wat precies is niet bekend.

Het slachtoffer bleef ongedeerd. De daders gingen er te voet vandoor richting de Amstelveenseweg. Ondanks een speuractie van de politie zijn ze niet aangehouden.

De tweede beroving vond plaats in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 2.45 uur op de Limmerick in het Westelijk Havengebied.

De politie laat weten dat bij de overval een wapen gebruikt is. De verdachten zijn in een wit busje weggereden. Het is niet bekend of en wat zij buit hebben gemaakt.

De politie onderzoekt beide incidenten.