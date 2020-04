Om Amsterdammers een hart onder de riem te kunnen steken, laat de gemeente vrijdag, zaterdag en zondag twee vrachtwagens door de stad rijden. Daarop werden steunbetuigingen getoond die afkomstig zijn van allerlei bewoners.

De troostende woorden zijn te zien op grote ledschermen. Alle Amsterdammers worden uitgenodigd om hiervoor een boodschap in te sturen. "Juist nu is het belangrijk om elkaar te steunen. Met een lief bericht voor iemand die dat verdient of nodig heeft", is het idee van de gemeente.

Wie een bericht plaatst op Instagram of Twitter met #amsterdamhouvol, kan zijn of haar eigen tweet voorbij zien komen. De vrachtwagens rijden langs verschillende ziekenhuizen en verzorgingstehuizen in de stad.

De route is te volgen via een livestream.

