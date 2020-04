Een restaurant aan de Borneosteiger in Amsterdam-Oost is vrijdag vroeg in de ochtend beschoten. Het is de tweede beschieting van het restaurant in een week tijd.

Bij het pand werden zowel vrijdagochtend als zaterdag 28 maart kogelinslagen aangetroffen.

Uit onderzoek blijkt dat de eerste beschieting op 28 maart rond 4.00 uur gebeurde. De tweede beschieting gebeurde vrijdagochtend rond 6.20 uur. De recherche doet onderzoek naar de aanleiding en achtergrond van de beschieting.

Ook spreekt de recherche graag met getuigen die rond het tijdstip van een of beide beschietingen iets verdachts hebben gezien of gehoord.