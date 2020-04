Tien Amsterdamse moskeeën die zijn aangesloten bij de Raad van Marokkaanse Moskeeën (RVM) in Noord-Holland hebben aangegeven om vrijdagmiddag hun oproep tot gebed versterkt ten gehore te brengen om de samenleving een hart onder de riem te steken ten tijde van de coronacrisis.

De RVM heeft alle moskeeën die bij de organisatie zijn aangesloten opgeroepen om hun oproep tot gebed vrijdagmiddag versterkt te laten horen.

"We doen dit om onze samenleving een hart onder de riem te steken en wij vragen onze Schepper om ons bij te staan, en ons standvastig te laten zijn in deze lastige periode", schrijft de RVM in een persbericht.

De oproep tot gebed werd vrijdagmiddag tussen 14.00 en 14.05 uur ten gehore gebracht. Volgens de RVM doen onder andere de Westermoskee, moskee Badr, moskee El Houda en moskee Al-Kabir mee.

"We hopen dat het technisch allemaal lukt, we hebben het woensdag pas besloten dus het is kort dag", vertelt Mohammed Hajji van de RVM. "En anders kunnen we het volgende week opnieuw proberen. We willen het iedere vrijdagmiddag ten gehore brengen tot de coronacrisis voor bij is."

VVD-raadslid Daan Wijnants noemt het plan "geen goede zaak". De versterkte gebedsoproep is volgens hem een heikel punt in de relatie tussen buurt en moskee. "De intentie kan goed zijn, maar dit zal veel buurtbewoners ook tegen de borst stuiten. De burgemeester moet in gesprek gaan met de moskeeën."