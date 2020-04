Voor ruim de helft van alle woningen in Amsterdam is het warmtenet de beste oplossing als alternatief voor aardgas. Toch blijkt dat er nog geen vervanger voor het aardgas voorhanden is voor de binnenstad en andere buurten met veel vooroorlogse bouw. Het aardgasnetwerk blijft daar voorlopig liggen.

Dat blijkt uit de Transitievisie Warmte van wethouder Marieke van Doorninck, waarin staat beschreven hoe Amsterdam in 2040 helemaal aardgas vrij moet worden. De komende twintig jaar wordt elke wijk buurt voor buurt aangepakt.

In buurten in onder andere de stadsdelen Nieuw-West, Noord en Zuidoost is inmiddels gestart met de aanleg van een warmtenet.

Per buurt is gekeken wat het best betaalbare alternatief is voor aardgas en op elke termijn dit kan worden gerealiseerd. Ook is daarbij rekening gehouden met de duurzaamheid van de oplossing, de overlast en de bestaande renovatieplannen van woningcorporaties.

In wijken die tussen 1945 en 2000 zijn gebouwd, heeft een warmtenet in de meeste gevallen de voorkeur. "Voor deze wijken geldt dat het warmtenetwerk al dichtbij ligt, wat zorgt voor ongeveer 30 procent lagere kosten dan wanneer er gekozen wordt voor een andere warmteoplossing", aldus de gemeente. Verwacht wordt dat die buurten binnen gemiddeld acht jaar na de start aardgasvrij zijn.

Gasnet in de binnenstad blijft

Voor wijken in de binnenstad die gebouwd zijn voor 1920 blijkt dat er niet één aardgasvrije oplossing is die "overtuigend goedkoper" is dan andere duurzame alternatieven. De gemeente wil dat daar vooral wordt ingezet op het isoleren van woningen, bijvoorbeeld bij een verbouwing of verhuizing.

Omdat de ontwikkelingen op het gebied van aardgasvrije woningen snel gaan, wordt de visie over vijf jaar herzien en kijkt de gemeente of innovaties, nieuwe technieken en prijsveranderingen het nodig maken om voor de buurten in de binnenstad een andere oplossing te kiezen.