Economie Onderzoek: Coronacrisis kost regio Amsterdam maandelijks 1,6 miljard euro Slideshow Infographic Video De coronacrisis kost de regio Amsterdam maandelijks 1,6 miljard euro en zet tot een half miljoen banen onder druk, blijkt woensdag uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek in opdracht van de gemeente Amsterdam. In het onderzoek is gekeken naar de effecten van de crisis tot 1 juni.