Een aantal Amsterdamse hotels stellen voor een laag tarief hotelkamers beschikbaar voor zorgpersoneel en familieleden van coronapatiënten, zo blijkt donderdag uit een rondgang langs de hotels.

De enorme golf aan annuleringen van toeristen en zakelijke reizigers deden menig hotel de deuren sluiten. De wanhoop klinkt in de stem van verschillende hoteleigenaren die anoniem wilden blijven: "Het gaat heel slecht natuurlijk, weinig gasten, we voeren nu maar onderhoud uit."

Een andere hoteleigenaar zegt: "Al onze drie bedrijfstakken liggen stil, het hotel, het restaurant en het café. We zijn ons nu aan het beraden hoe het verder moet." De enige activiteit in gesloten hotels zijn nu de beveiligers die regelmatig een ronde doen om alle kranen open te zetten om salmonella tegen te gaan.

Vastgoedadviseur Colliers maakte recentelijk een rapport over de invloed van de coronacrisis op de hotelsector. Zij verwachten dat hotels de huidige situatie hooguit drie maanden kunnen volhouden.

Dirk Bakker is CEO van Colliers International en zegt: "Hoe lang de crisis zal duren, blijft koffiedik kijken, maar wat wel duidelijk wordt, is dat als we naar buiten mogen, mensen weer zullen reizen waardoor de hotels, zeker in Amsterdam, weer vol zullen zijn."

Omdat veel mensen hun vakantieplannen nu uitstellen verwacht Bakker in de herfst een grote toestroom van toeristen naar Amsterdam. "Amsterdamse Hotels krijgen dan een extra hoge bezettingsgraad van tussen de 80 en 100 procent, met bijbehorende hoge kamerprijzen: Dat is altijd een gevolg van vraag en aanbod."

Tegelijkertijd verwacht hij, op basis van resultaten van een enquête, dat het aantal zakenreizen met 20 procent zal afnemen doordat de coronacrisis de efficiëntie van het vergaderen via videobellen blootlegt.

Een aantal hoteloperators zal door deze crisis faillissement moeten aanvragen. Maar gezien de grote toeristische aantrekkingskracht van Amsterdam verwacht Bakker dat nieuwe hoteloperators zich snel zullen melden om in dezelfde panden een nieuwe hotelonderneming te beginnen.

Wel zal de vastgoedwaarde tijdelijk een dipje krijgen door de heronderhandelingen tussen nieuwe hotel uitbaters en vastgoedeigenaren over de huur, maar door de magnetische werking van Amsterdam op toeristen zal deze dip volgens hem niet lang duren.

Ook meldt Bakker dat de crisis nog geen invloed heeft op de bouwplannen voor nieuwe hotels. "De bouw wordt vertraagd, maar gaat wel gewoon door", aldus Bakker.

Initiatieven om hotelkamers nuttige bestemming te geven

Ondertussen ontstaan er tal van initiatieven en samenwerkingsverbanden om de lege hotelkamers een nuttige bestemming te geven.

Het Fletcher Hotel langs de A9 heeft draaiboeken liggen om het gebouw binnen 24 uur te veranderen in een zorglocatie met ziekenhuisbedden.

Amsterdams Gastvrij, de belangenvereniging van bed and breakfasts, is een actie gestart waarbij tientallen b&b's hun lege kamers aanbieden aan zorgmedewerkers voor 15 euro per nacht.

Naast familieleden van patiënten kunnen ook zorgverleners via dit platform een hotelkamer huren, bijvoorbeeld als zij ver naar huis moeten reizen na hun dienst. De hotels die deelnemen aan de actie hotelshelpen.nl vertellen dat de reserveringen nu net op gang komen. Hotel QO heeft al een aantal gasten via deze weg ontvangen.