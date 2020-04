Een aantal Amsterdamse hotels stelt voor een laag tarief hotelkamers beschikbaar aan zorgpersoneel en familieleden van coronapatiënten, zo blijkt donderdag uit een rondgang langs de hotels.

Door de golf aan annuleringen van toeristen en zakelijke reizigers moesten meerdere hotels de deuren sluiten.

Ondertussen zijn er meerdere initiatieven en samenwerkingsverbanden om de lege hotelkamers een nuttige bestemming te geven.

Het Fletcher Hotel Amsterdam langs de A9 heeft draaiboeken liggen om het gebouw binnen 24 uur te veranderen in een zorglocatie met ziekenhuisbedden.

Amsterdam Gastvrij, de belangenvereniging van bed and breakfasts, is een actie gestart waarbij tientallen B&B's hun lege kamers voor 15 euro per nacht aanbieden aan zorgmedewerkers.

Naast familieleden van patiënten kunnen ook zorgverleners via dit platform een hotelkamer huren, bijvoorbeeld als zij ver naar huis moeten reizen na hun dienst.

Hotels kunnen dergelijke situatie mogelijk maar drie maanden volhouden

Vastgoedadviseur Colliers publiceerde onlangs een rapport over de invloed van de coronacrisis op de hotelsector. Colliers verwacht dat hotels een situatie zoals deze hooguit drie maanden kunnen volhouden.

CEO Dirk Bakker van Colliers International: "Hoelang de crisis zal duren, blijft koffiedik kijken. Maar wat wel duidelijk wordt, is dat als we naar buiten mogen, mensen weer zullen reizen. Daardoor zullen de hotels, zeker in Amsterdam, weer vol zijn."

Vastgoedadviseur verwacht in herfst toestroom van toeristen

Omdat veel mensen hun vakantieplannen nu uitstellen, verwacht Bakker in de herfst een grote toestroom van toeristen naar Amsterdam. "Amsterdamse hotels krijgen dan een extra hoge bezettingsgraad van tussen de 80 en 100 procent."

Een aantal hoteloperators zal door de coronacrisis faillissement moeten aanvragen. Maar vanwege de toeristische aantrekkingskracht van Amsterdam verwacht Bakker dat nieuwe partijen zich snel zullen melden om in dezelfde panden een nieuw hotel te beginnen.

