Het stadsbestuur wil op korte termijn tenminste 50 miljoen euro vrijmaken om de maatregelen die genomen zijn vanwege de coronacrisis te kunnen betalen. Alleen de gemeenteraad moet nog instemmen.

Dat geld komt bij instemming terecht in het zogeheten Noodfonds COVID-19. Daarmee moeten in ieder geval de eerder bekendgemaakte noodmaatregelen betaald worden.

Zo krijgt zorgpersoneel een gratis parkeervergunning en heft de gemeente in 2020 geen reclamebelasting meer. Ook zijn er door de gemeente laptops aangeschaft voor scholieren die geen computer thuis hadden.

Waarschijnlijk is het bedrag dat nodig is om de gevolgen van het coronavirus te kunnen betalen veel hoger dan die vijftig miljoen. "De effecten van de crisis op onze begroting zijn op dit moment nog niet te voorspellen", schrijft het stadsbestuur vandaag in een brief aan de gemeenteraad. "De verwachting is dat de effecten omvangrijk zijn en doorwerken op alle onderdelen van de begroting."

Fundamentele herziening van het beleid

Het gaat dan bijvoorbeeld om de verminderde inkomsten uit toerisme en parkeren en de opgelopen zorguitgaven. Volgens het stadsbestuur zal het een "groot gat" in de begroting slaan, wat mogelijk jarenlang merkbaar is.

"Dit vraagt een fundamentele herziening van ons beleid en onze ambities", aldus het stadsbestuur.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.