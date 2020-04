De Arabische tekst op de 'socialdistancebus' die door stadsdeel Zuidoost rijdt, leidt tot veel verbaasde reacties.

De tekst is bedoeld om Amsterdammers op te roepen afstand te houden, maar die boodschap komt niet over. "Het is verkeerd geschreven. Totaal onleesbaar", schrijft iemand op Twitter. Een ander: "Haha, stukje dat voor Arabisch moet doorgaan klopt voor geen meter."

Ook UvA-docent Caroline Roset, die gespecialiseerd is in Arabisch als spreektaal, noemt de tekst onleesbaar. "Het zijn wel Arabische letters, maar ze zijn niet aan elkaar geschreven. In het Arabisch bestaat geen blokschrift zoals in het Nederlands of Engels."

Volgens haar gebeurt dit vaker en komt het vermoedelijk omdat er een computerprogramma is gebruikt dat niet op Arabisch schrift is ingesteld.

"Het is daardoor van belang om het eindresultaat altijd even door één of twee native speakers, die natuurlijk ook goed kunnen lezen, te laten checken voor het te publiceren", zegt Roset.

Gemeente past tekst aan

Een woordvoerder van de gemeente bevestigt woensdag dat er een fout is gemaakt. "Het klopt inderdaad, er was iets niet goed in de manier waarop het was opgeschreven. Het is inmiddels aangepast."

De Chevrolet-bus rijdt door de hele stad. Er is onder andere een jongerenmedewerker aanwezig, die - waar nodig - mensen aan zal spreken op hun gedrag. Ook wordt er informatie gegeven over het coronavirus en alle getroffen maatregelen.

