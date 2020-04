Op een rondvaartboot van rederij 't Smidtje is dinsdagavond omstreeks 22.30 uur brand uitgebroken. De boot, Vondel, lag aan de Ruysdaelkade.

Op beveiligingsbeelden is te zien dat er iemand bij de boot staat, vlak voordat er een steekvlam volgt. Alles wijst daarom op brandstichting.

Volgens eigenaar Tomas de Smidt is er geen twijfel dat iemand het op zijn boten heeft voorzien: "We hebben de camerabeelden terug kunnen kijken en daarbij hebben we gezien dat het de bedoeling was om twee schepen in brand te steken. De boten zijn voorzien van brandvertragend materiaal en daarom is het bij de ene boot slechts bij een steekvlam gebleven."

Bij de andere boot sloegen de vlammen uit het dak. "Ze moesten nog een keer extra terug komen en hebben een brandend voorwerp op de achterbank van die boot gegooid en dit heeft helaas succes gehad."

De Smidt baalt behoorlijk: "Ik heb werkelijk geen idee waar dit vandaan komt. Dit ziet eruit als vandalisme. Er is natuurlijk niks te doen, geen kroeg open."

Het vuur heeft veel schade aangericht, vooral aan de achterkant van de boot.