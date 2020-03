De criminaliteit in Amsterdam is sterk afgenomen sinds het kabinet strikte maatregelen heeft afgekondigd om het coronavirus te bestrijden. Het aantal inbraken en het aantal gevallen van zakkenrollerij is in de afgelopen twee weken met 50 procent afgenomen.

Ook het aantal straatroven (-56 procent) en aantal winkeldiefstallen (-55 procent) namen sterk af. Bovendien zijn er 30 procent minder ongevallen gemeld.

De politie is terughoudend in het leggen van een verband tussen de cijfers en de getroffen maatregelen. "Het is te vroeg om stellig te zijn in de conclusies. Maar dit zijn wel de eerste trends na twee weken van maatregelen."