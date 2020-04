De Amsterdamse gemeenteraad vergadert voorlopig niet in fysieke vorm vanwege de coronacrisis. Ook de raadsvergadering die gepland stond voor woensdag, is geschrapt. De raad gaat ervan uit dat op 10 april een spoedwet van kracht is die het voor raadsleden mogelijk maakt om digitaal te kunnen stemmen.

Rik Torn, voorzitter van het presidium, schrijft in een brief aan raadsleden dat het onverstandig is om als gemeenteraad nu fysiek bij elkaar te komen. Ook heeft een aantal raadsleden aangegeven fysiek niet in staat te zijn om de raadsvergadering bij te wonen.

Dat betekent dat de gemeenteraad morgen niet met het college in de debat gaat over de aanpak van de coronacrisis. De eerstvolgende keer dat dat wel kan, zal op 9 april zijn in de commissievergadering Algemene Zaken. Ook dan zal niet fysiek vergaderd worden, maar op afstand via een videoverbinding.

