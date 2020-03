Bij het OLVG West is de Corona Screening Unit (CSU), die daar afgelopen week is gebouwd, in gebruik genomen. In de tent naast het ziekenhuis wordt iedereen die coronaklachten heeft en door de huisarts is doorverwezen, onderzocht.

"Als je hier binnenkomt krijg je eerst een mondkapje van de beveiliging. Daarna moet je je handen wassen", vertelt spoedeisende hulp-arts Jasper Rebel, die net uit een nachtdienst komt als hij ons te woord staat.

"Vervolgens word je door een verpleegkundige beoordeeld. Je bloeddruk en je hartslag worden gemeten. Er wordt dan gekeken of je zo ziek bent dat je moet worden opgenomen of dat je weer naar huis mag."

Patiënten die moeten blijven, worden opgevangen in de geïmproviseerde wachtkamer en vervolgens onderzocht in een van de elf kamers. Er wordt vervolgens een CT-scan gemaakt van de longen.

Tent binnen vijf dagen gebouwd

Vorige week is de tent in vijf dagen tijd gebouwd, dus veel tijd voor details als bewegwijzering was er niet. Op de grond is gele tape geplakt om te laten zien waar patiënten heen moeten.

De unit is uitsluitend bedoeld voor mensen die zijn doorverwezen via de huisarts of de app van het OLVG. Kwetsbare patiënten worden alsnog onderzocht in het ziekenhuis.

De Corona Screening Unit is nu nog iedere dag open van twaalf tot acht. Als het te druk wordt, zullen de openingstijden verruimd worden.

