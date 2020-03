In twee weken tijd hebben bijna 30.000 Amsterdamse zelfstandige ondernemers (zzp) een aanvraag ingediend voor financiële steun in de coronacrisis.

Volgens verantwoordelijk wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken) stond de teller maandagochtend op 29.610 aanvragen. Dat is maar liefst een derde van alle Amsterdamse zzp'ers, schat hij.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), zoals de steunmaatregel officieel heet, werd door het kabinet in het leven geroepen om zzp'ers te helpen die in de problemen raken door de coronacrisis.

Met de regeling kunnen getroffen ondernemers drie maanden lang een uitkering op bijstandsniveau aanvragen. Ook kan er in de regeling een lening voor bedrijfskapitaal verstrekt worden door de overheid.

'Vorige week al begonnen met voorschotten'

Vrijdag nog kwam het kabinet met een brief over de precieze invulling van de regeling, maar Amsterdam besloot die brief niet af te wachten, vertelt Groot Wassink.

"Wij zijn al eerder gestart, omdat wij al veel eerder zagen dat we enorm veel aanvragen kregen. We hebben een beetje meegedacht met het kabinet over hoe die regeling er het beste uit kon zien. Wij zijn gewoon aan de slag gegaan. Vorige week zijn we al begonnen met mensen voorschotten geven."

Sinds het nieuws over de steunmaatregel bekend werd, krijgt de gemeente veel telefoontjes met vragen. "Het is heel verschillend, van taxichauffeurs tot muzikanten, grafisch ontwerpers, een nagelstudio. Je kunt het zo gek niet bedenken. Het zijn gewoon allemaal ondernemers, zzp'ers, die nu helemaal geen inkomsten meer hebben."

Zorgen over hoogte uitkering in 'duur' Amsterdam

Groot Wassink wil nog wel met het kabinet in gesprek over de hoogte van de uitkering, die ligt op het sociaal minimum. "Ik heb daar wel zorgen over. Deze maatregel is maar voor drie maanden. Er zijn natuurlijk best mensen in Amsterdam die relatief duur wonen en dan weet ik niet of het sociaal minimum wel voldoende is."

In de tussentijd probeert de gemeente om met extra mankracht alle aanvragen zo snel mogelijk te behandelen, zodat geld uitgekeerd kan worden. De wethouder zegt dat er momenteel dag en nacht gewerkt wordt om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen.

"We hebben de eerste voorschotten overgemaakt en dat zullen we de komende dagen ook blijven doen. Dit is een megaoperatie. Maar ik denk dat wij dit kunnen. Wij zijn Amsterdam, toch."