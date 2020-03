De gemeente Amsterdam stelt 3.250 laptops en 450 wifihotspots beschikbaar voor leerlingen die thuis niet beschikken over de juiste middelen om onderwijs op afstand te volgen.

Met deze noodmaatregel wil wethouder Marjolein Moorman kansenongelijkheid tegengaan en voorkomen dat kinderen extra achterstanden oplopen.

Zolang de scholen gesloten blijven, mogen de leerlingen het dat nodig hebben, gebruikmaken van de laptops en hotspots. Maandag worden de computers verspreid. Per gezin is er maximaal één computer beschikbaar. Moorman erkent dat het aantal laptops niet genoeg is om elke behoeftige leerling te voorzien. "Het aantal is gebaseerd op een eerdere inventarisatie."

Inmiddels is bekend dat 5.500 leerlingen in aanmerking komen voor een laptop. "Toch moesten we aan het begin van de week al een bestelling doen, zodat er zo snel mogelijk mee begonnen kan worden. We gaan nu met de scholen kijken hoe groot het tekort precies is en hoe we zo snel mogelijk aan deze extra apparaten kunnen komen."

'Dit is niet de laatste maatregel'

De wethouder benadrukt verder dat ze niet de illusie heeft dat de laptops en wifihotspots alle ontstane problemen oplossen. "Dit is pas de eerste maatregel, iets wat we zo snel mogelijk konden doen." Volgens haar zoeken scholen zelf ook al naar oplossingen en lopen er een paar particuliere initiatieven.

Hoe het precies verder moet, is volgens Moorman afhankelijk van hoelang de situatie gaat duren. "Opties voor verdere maatregelen zijn een zomerschool, verlengde leertijd of leerlingen die moeten doubleren."

