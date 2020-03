De A4 richting Den Haag ter hoogte van Amsterdam Sloten is zondagmiddag tijdelijk gesloten omdat platen van de reclameborden langs de snelweg op het wegdek zijn gewaaid.

Dat meldt Rijkswaterstaat. Verkeer gaat nu over de vluchtstrook.

Omrijden kan via de A10, A2 en A9 richting Utrecht of Haarlem. Het is niet bekend wanneer de snelweg weer wordt vrijgegeven.