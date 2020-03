De brandweer heeft zondagochtend een man uit het water gehaald bij de Stadhouderskade in Amsterdam. Dit gebeurde ter hoogte van De Nederlandsche Bank.

Hoe de man te water is geraakt is onduidelijk, maar volgens een woordvoerder van de politie had hij mogelijk te veel alcohol gedronken.

Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, hield de man zich vast aan een stuk hout. De drenkeling is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Het is niet bekend het met zijn gezondheid gaat.