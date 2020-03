Een scooterrijder is zaterdagavond rond 21.30 uur frontaal op een geparkeerde taxibus gereden aan de Kometensingel in Amsterdam-Noord. Hierbij raakte hij gewond.

Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Het is niet bekend hoe het met zijn gezondheid is.

Ook is het nog gissen naar de oorzaak van het ongeval. De politie voert momenteel een onderzoek uit naar de toedracht.