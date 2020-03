Er is zaterdagavond een brand uitgebroken op het dak van een woning aan de Roemer Visscherstraat in de Vondelparkbuurt in Amsterdam. Hierbij raakte niemand gewond.

Een groot aantal brandweerauto's rukte uit en politieagenten hadden de straat afgezet. Binnen niet al te lange tijd kregen de brandweerlieden het vuur onder controle.

Een persoon werd nagekeken door ambulancepersoneel vanwege het inademen van rook.

Het is niet duidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan, meldt een woordvoerder van de brandweer. Verder onderzoek moet meer duidelijkheid verschaffen.