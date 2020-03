De gemeente Amsterdam heeft een website gelanceerd met initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties die iets voor anderen willen doen tijdens coronacrisis.

De website heet wijamsterdam.nl en is vanaf vrijdag online. Naast een overzicht van de initiatieven is er ook de mogelijkheid om via de website een eigen plan in te dienen of hulp aan te bieden.

"Het is mooi om te zien dat Amsterdammers ondanks de zorgen ook veerkrachtig zijn en zelf initiatief nemen om elkaar in deze moeilijke tijd helpen", aldus burgemeester Femke Halsema. "Het platform brengt deze initiatieven samen, zodat zoveel mogelijk mensen en organisaties elkaar zo goed mogelijk kunnen helpen."

