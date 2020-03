Amsterdam

Chauffeurs taxibedrijven toch geschorst voor overtredingen na uitspraak Slideshow Infographic Video

In totaal 26 taxichauffeurs van Take a Taxi (TAT) en Taxistad, taxiorganisaties die al maanden in conflict zijn met wethouder Sharon Dijksma (Verkeer) over het al dan niet beboeten of schorsen van hun chauffeurs, worden alsnog geschorst.