Op het moment dat het op bepaalde locaties in Amsterdam te druk wordt, gaat de gemeente ingrijpen, zo meldt burgemeester Femke Halsema vrijdagavond aan nieuwspartner AT5. In het uiterste geval worden deze plekken ook afgesloten om zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

"Plein '40-'45 is een plein waar we heel nauwkeurig op letten op dit moment. Ik krijg elke dag verslagen uit de stadsdelen, en behalve dat we nu een aantal algemene maatregelen hebben, gaan we elke dag na of er extra maatregelen nodig zijn op pleinen of markten", aldus de burgemeester.

"Als wij de indruk hebben dat het te druk is, nemen we extra maatregelen", vervolgt ze. "Op dit soort plekken stellen wij ook cameratoezicht in om in de gaten te houden in de loop van de dag hoe het daar met de drukte is gesteld."

Verbetert de situatie niet, dan wil de burgemeester optreden. "Op het moment dat wij zien dat er hotpots zijn waar het te druk is, dus waar mensen risico's lopen, grijpen wij in. In het uiterste geval ook door plekken af te sluiten."

Halsema heeft er weinig begrip voor dat sommige Amsterdammers zich niet aan de nieuwe regels houden. "Sommige mensen onderschatten toch nog het risico dat ze lopen. Die denken: het zal mij niet overkomen. Inmiddels weten we natuurlijk dat het iedereen kan overkomen. Dus ik zou mensen vooral adviseren niet lichtzinnig te zijn."

"We moeten ons met zijn allen realiseren dat je niet alleen jezelf gezond hebt te houden, maar ook je oma, je moeder, anderen, en je hebt je dus gewoon te gedragen. En als je dat niet doet, dan zullen we daar hard tegen optreden."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.