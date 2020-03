De brandweer Amsterdam-Amstelland krijgt als eerste korps in Nederland een elektrische bluswagen. De Concept Fire Truck (CFT) wordt in december verwacht.

De aankoop van de eerste elektrische autospuit is volgens brandweercommandant Tijs van Lieshout "een investering in de toekomst".

"Het voertuig beschikt over de nieuwste technologieën en geeft toegang tot realtime-informatie. Ons doel is om in 2030 een emissievrije brandweerorganisatie te zijn en daar draagt dit voertuig zeker aan bij."

Officieren van dienst Paul de Jong en Berry bij 't Vuur werkten de afgelopen jaren actief samen met collega's uit Berlijn, Londen en Oslo om de CFT te kunnen ontwikkelen. De bouwer van de wagen - het Oostenrijkse Rosenbauer International - wilde namelijk "input uit de praktijk".

"Omdat ons korps internationaal hoog staat aangeschreven en de gemeente Amsterdam inzet op groen, hebben zij ons benaderd voor dit project. We konden vanaf het begin meedenken en input leveren", aldus De Jong.

Of de elektrische bluswagen daadwerkelijk een succes is, moet blijken tijdens een uitgebreide pilot. Deze wordt uitgevoerd door de brandweer in Amsterdam, Berlijn en Dubai. "We gaan uitvoerig testen. Eerst intern, daarna operationeel", vertelt De Jong. "Als alles gaat zoals wij hopen, duurt dat twee jaar."

Uiteindelijk zal de elektrische bluswagen dus pas rond 2021 in het straatbeeld verschijnen. Serieproductie kan dan op zijn vroegst in 2023 starten.