Actiegroep Niet Te Koop heeft geprobeerd om een woning te kraken aan de Tollensstraat in Amsterdam-West. De bedoeling was om daar daklozen op te vangen, maar de poging is gestaakt door tussenkomst van de politie die een van de actievoerders aanhield.

Door de coronacrisis kunnen niet alle dak- en thuislozen gebruikmaken van de opvang. Eerder werd wethouder Rutger Groot Wassink al opgeroepen om hotels beschikbaar te stellen, maar hij zag daar geen heil in.

Wel is er inmiddels extra ruimte gecreëerd in Sporthallen Zuid. Echter is deze locatie vooral bedoeld voor ongedocumenteerden. "Ondertussen hoppen economische daklozen van huis naar huis. Voor hen is niks geregeld", verklaarde een woordvoerder van de actiegroep vrijdag.

De actiegroep had als plan om een leegstaande woning te kraken waar een dakloos gezin in zou kunnen trekken. Daarna zouden er nog meer panden worden gekraakt.

Echter ontstond er onenigheid tussen de actiegroep en de eigenaar van de woning. Er zou zijn geschreeuwd en zijn gedreigd om de politie te bellen.

Uiteindelijk kwam de politie ter plaatse om een actievoerder op te pakken. Hij zou vernielingen hebben aangericht. Volgens een politiewoordvoerder is er niemand meer in de woning aanwezig.