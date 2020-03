Bijna 70.000 Amsterdammers leven nog altijd in een slecht onderhouden woning, meldt de gemeente vrijdag. Wel werden vorig jaar via de gemeentelijke Aanpak Woningkwaliteit vijfhonderd woningen structureel verbeterd.

Onder slecht onderhouden woningen verstaat de gemeente bijvoorbeeld vocht- en schimmelklachten, slechte isolatie of verouderde verwarmingsapparatuur. Het onderhouden van panden is de verantwoordelijkheid van de woningeigenaar, maar de gemeente controleert of woningen aan de wettelijke eisen voldoen.

"Iedereen verdient het om in een goede woning te wonen. In een oude stad als Amsterdam waar elke ruimte te verhuren is, is dit best een uitdaging. Gelukkig weten we mooie resultaten te bereiken, maar er is nog veel werk te verzetten", stelt verantwoordelijk wethouder Laurens Ivens over de woningen die vorig jaar werden aangepakt.

Afgelopen jaar was er veel media-aandacht voor de woonsituatie van Amsterdammers. Die aandacht zorgde er onder meer voor dat hulp die stichting !WOON kan geven steeds bekender is geworden, stelt de gemeente.

Dit jaar focust de gemeente zich met de Aanpak Woningkwaliteit onder meer op het vervangen van loden drinkwaterleidingen.