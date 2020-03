In totaal 26 taxichauffeurs van Take a Taxi (TAT) en Taxistad, taxiorganisaties die al maanden in conflict zijn met wethouder Sharon Dijksma (Verkeer) over het al dan niet beboeten of schorsen van hun chauffeurs, worden alsnog geschorst.

Sinds 2018 weigeren de taxiorganisaties om hun chauffeurs te schorsen voor kleine verkeersovertredingen, omdat zij de voorgeschreven sancties van de gemeente "hardvochtig en gevoelloos" vinden. De gemeente legde de taxiorganisaties hiervoor al verschillende dwangsommen op.

Inmiddels zijn de regels veranderd: sinds 15 juli mogen Toegestane Taxi Organisaties (TTO's) hun chauffeurs voor overtredingen ook een boete geven in plaats van de voorheen verplichte week schorsing. De gemeente wil echter dat de schorsingen voor oude gevallen toch worden opgelegd.

De schorsingen werden eerder door de rechter tijdens een kortgeding uitgesteld, maar deze week werd de gemeente in het gelijk gesteld.

"We hebben het over sancties voor het negeren van bijvoorbeeld een stopverbod waarvoor anderen een boete van 90 euro krijgen. Drie chauffeurs moeten we zelfs voorgoed naar huis sturen omdat zij al eerder een overtreding begingen. Dit is de nekslag voor onze chauffeurs", stelt TAT-directeur Ruud Lagerwaard.

Er lopen op dit moment nog drie andere gerechtelijke procedures over deze kwestie.