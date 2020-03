Een man en een vrouw zijn afgelopen week in Amsterdam aangehouden omdat ze agenten in het gezicht hebben gehoest of gespuugd en daarbij zeiden dat ze corona hadden.

Ze zitten allebei vast en worden vrijdag voorgeleid aan de rechter, die dan zal bepalen of de twee langer vast blijven zitten, schrijft Het Parool donderdag.

Afgelopen dinsdagmiddag werd op het Zonneplein in Amsterdam-Noord een dertigjarige vrouw aangehouden die volgens getuigen veel te hard door de straat reed. Ingeschakelde agenten wilden haar identiteitsbewijs zien, maar ze weigerde en begon daarna hard in de gezichten van de agenten te hoesten.

In een supermarkt op de Celebesstraat in Amsterdam-Oost gebeurde die avond ongeveer hetzelfde. Een 46-jarige man zorgde voor overlast en de politie vroeg hem of hij wilde vertrekken. Hij weigerde en spuugde naar de agenten.

Het Openbaar Ministerie laat weten de incidenten hoog op te nemen en zal waar mogelijk zware celstraffen eisen.