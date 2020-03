De Blauwe Moskee kan ingericht worden als hospitaal als er in de ziekenhuizen te weinig ruimte meer is. Dat zegt hoofdimam Yassin Elforkani dinsdag tegen nieuwspartner AT5.

"Het geloof en gebed zijn van belang, maar mensen helpen is dat ook."

Het plan is vooral bedoeld voor "als de situatie uit de hand loopt", vertelt de imam. "We hopen dat het niet gebeurt en dat het aantal coronabesmettingen beperkt blijft, maar als het nodig is, dan dragen wij de sleutels over."

De moskee heeft verder nog geen contact opgenomen met ziekenhuizen. "Maar we communiceren het nu ook via AT5. Professionals uit de zorg moeten dan maar kijken wat er mogelijk is in ons gebouw, dat weten wij niet", zegt Elforkani.

Het gebouw is in elk geval groot genoeg, benadrukt hij. "Zo'n 800 vierkante meter. Dus het is geen kleine moskee."

Op dit moment is de moskee in elk geval al leeg. Vanwege de aangescherpte maatregelen vindt het gebed er al een tijdje niet meer plaats. "We hebben alle activiteiten geannuleerd, maar doen nog wel veel online, waaronder lezingen en gisteren was er een online-gebed."

