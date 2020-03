Een auto is dinsdagmiddag uitgebrand bij een rotonde op het Mosplein in Amsterdam. De brandweer was snel ter plaatse, maar het voertuig was niet meer te redden.

Een persoon die tijdens het ontstaan van de brand in de auto zat, raakte niet gewond.

De oorzaak van de brand wordt op dit moment onderzocht. Het voertuig is weggesleept.