Het Fletcher Hotel langs de A9 in Amsterdam heeft draaiboeken klaarliggen om het gebouw binnen 24 uur te veranderen in een zorglocatie. Dat laat CEO Rob Hermans weten aan AT5. Wanneer het nodig is, kan het hotel 240 bedden beschikbaar stellen.

In Brabant, Gelderland en Limburg is er al vraag naar extra bedden. Daarom heeft het Fletcher Hotel samen met de veiligheidsregio een draaiboek gemaakt, om te bekijken hoe er in die behoefte voorzien kan worden.

"Het is voor ons natuurlijk heel simpel om die draaiboeken ook in andere regio's te gebruiken. We hebben honderd hotels in heel Nederland, dat zijn 14.000 bedden", aldus Hermans.

Volgens de CEO zijn er veel verschillende doelgroepen die hiermee geholpen zouden worden, zoals mensen die niet in het ziekenhuis kunnen liggen, maar wel te zwak zijn om thuis te blijven. "We zitten hier dicht bij het AMC, dus als zij hulp nodig hebben, kunnen wij binnen 24 uur alles klaar hebben."

De hotelketen wil er op deze manier voor zorgen dat er meer bedden vrijkomen in het ziekenhuis en dat het zorgpersoneel wat lucht krijgt. Momenteel zijn er in Amsterdam 188 mensen besmet met het coronavirus.

