De gemeente heeft zaterdag besloten dat de tijden waarop chauffeurs hun lading mogen afgeven bij winkels en supermarkten wordt verruimd.

Tot nu toe mochten chauffeurs in de meeste straten alleen 's ochtends, bijvoorbeeld tussen 7.00 en 11.00 uur, laden en lossen. Dat mag nu in vrijwel de hele stad tussen 7.00 uur en 21.00 uur.

Vooral in supermarkten is het vanwege het coronavirus drukker dan normaal. "Voor winkels in alle segmenten, waaronder die in vitale sectoren zoals de supermarktbranche, is de bevoorrading momenteel ingewikkelder", laat de gemeente weten.

Het besluit om de tijden te verruimen werd zaterdag genomen en de nieuwe regels zijn per direct ingegaan. De nieuwe laad- en lostijden gelden alleen niet in straten waar de verkeersveiligheid in het geding zou komen.

