Binnenland Opnieuw levenslange celstraffen voor dubbele moord in Staatsliedenbuurt Slideshow Infographic Video Het gerechtshof Amsterdam heeft vrijdag ook in hoger beroep levenslange gevangenisstraffen opgelegd aan twee mannen voor het plegen van een dubbele moord in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt in 2012, een poging daartoe en het schieten op agenten tijdens hun vlucht.