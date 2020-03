Alle musea in Amsterdam hebben hun deuren moeten sluiten door de maatregelen rondom het coronavirus. Veel van die musea zijn wel digitaal geopend.

Het Stedelijk Museum organiseert vrijdagmiddag bijvoorbeeld een livetour door de Stedelijk BASE!-collectie. Via Instagram is het mogelijk om mee te kijken in de collectie. Verder biedt het museum documentaires, audiotours en podcasts aan.

Bezoekers kunnen digitaal rondlopen in het Van Gogh Museum via Google Maps. Ook probeert het museum aan jonge bezoekers te denken door kleurplaten en speciale lespakketten aan te bieden.

Het Rijksmusem doet eveneens z'n best om digitaal toegankelijk te blijven voor bezoekers. Op een speciale website zijn onder meer toegang tot de digitale collectie, podcasts en achtergrondverhalen te vinden.

Verder is de hele collectie van het Amsterdam Museum is op de website te vinden, kunnen mensen het Scheepvaartsmuseum online bezoeken en is het Anne Frank Huis digitaal geopend voor virtuele wandelingen.

