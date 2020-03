Drie mannen hebben donderdagavond geprobeerd een overval te plegen op een avondwinkel aan de Nieuwe Maanstraat in Amsterdam-Noord. De eigenaar wist samen met zijn broer een van de overvallers te overmeesteren.

De overvallers kwamen de winkel kort voor sluitingstijd binnen en bedreigden de eigenaar met een mes. Samen met zijn broer wist hij een van de overvallers te overmeesteren en vast te houden tot de politie er was.

De andere twee overvallers zijn te voet in de richting van de Kometensingel gevlucht. Zij zijn nog niet aangehouden.

De forensische recherche heeft na de overval sporenonderzoek gedaan in de zaak. Het mes waarmee gedreigd was en de tas waar de buit in was gestopt, zijn door de politie meegenomen. Ook zijn de beelden van de beveiligingscamera's die in de zaak hangen bekeken.