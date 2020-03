Een persoon is donderdag rond 19.30 uur gewond geraakt bij een steekincident op de Albert Cuypstraat in Amsterdam. Vier verdachten zijn aangehouden, zo meldt de politie.

De politie kwam in eerste instantie af op een melding van een vechtpartij. Uiteindelijk bleek een persoon gestoken te zijn. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht.

Over de aard van de verwondingen is nog niks bekend. Een traumahelikopter kwam wel ter plaatse voor ondersteuning.

Wat de toedracht van het steekincident is, is onduidelijk. Het politieonderzoek is in volle gang. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie.