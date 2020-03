Medewerkers van ziekenhuizen, apotheken, verzorgingshuizen en de GGD en huisartsen krijgen een gratis parkeervergunning waarmee ze mogen parkeren in de Amsterdamse binnenstad. Dat heeft het stadsbestuur donderdagmiddag laten weten.

Volgens het stadsbestuur is het belangrijk dat cruciaal zorgpersoneel "zonder problemen in de stad kan werken".

Het stadsbestuur stelt dat de opties voor het zorgpersoneel om de stad in te komen beperkt zijn vanwege het mogelijke besmettingsgevaar in het openbaar vervoer en de aangepaste dienstregeling. De gratis vergunning is in ieder geval geldig tot eind mei.

Ook worden er andere maatregelen genomen. Zo heft de gemeente in 2020 geen reclamebelasting meer. Dat scheelt de gemiddelde winkelier in het centrum tot 500 euro per jaar.

Verder wordt de belasting voor terrassen over de eerste helft van het jaar geschrapt en worden de gecombineerde heffingsaanslagen uitgesteld.

