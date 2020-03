Aan het Mijehof in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost is in de nacht van woensdag op donderdag rond 2.30 uur een woning beschoten.

Getuigen hebben na het incident een verdachte in de richting van basisschool De Brink zien vluchten. De Forensische Opsporing is op de plaats delict een onderzoek gestart.

De politie is nog op zoek naar de dader en hoopt in contact te komen met getuigen die meer over het incident weten.